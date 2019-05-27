Все на финал "Челси" и "Арсенал" с флагами Азербайджана!

27 мая 2019 17:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Арсенал" и "Челси". Игра начнется в 23:00 по местному времени. Ожидается, что исторический матч – финал Лиги Европы УЕФА будет смотреть 1 миллиард зрителей.

Известный ведущий, спортивный журналист и комментатор Сянан Шафизаде предложил придти на стадион с флагами Азербайджана.

"Финал Лиги Европы УЕФА будет смотреть огромная зрительская аудитория. Поэтому игра "Арсенал" и "Челси" очень важна и с точки зрения пропаганды нашей страны. 28 мая мы будем отмечать национальный праздник Азербайджана - День Республики. А 29 мая - смотреть футбольный матч, который будет в центре внимания всего мира.

Хочу предложить, чтобы на финальный матч мы все пришли с флагами Азербайджана. Представьте, матч будет транслироваться в прямом эфире в более 50 странах мира, и во время трансляции будет показано, как на каждой трибуне развивается флаг Азербайджана.

Мы испытываем чувство гордости, когда видим наш флаг на играх и меропритиях в других странах. Так давайте вновь покажем миру флаг Азербайджана! Пусть мир еще раз вспомнит, что финал Лиги Европы УЕФА проходит в Азербайджане. Пойдемте на финал с флагом Азербайджана!", - сказал Шафизаде.

Отметим, что размер флага не должен превышать 2 на 1,5 метра.

(Автор: Джани Бабаева)

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