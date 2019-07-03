В Баку пройдет футбольный турнир "I Əkinçi Kuboku" среди журналистов

БАКУ /Trend Life/ - В Баку пройдет турнир по мини-футболу "I Əkinçi Kuboku" среди журналистов, организованный TYRES-AZ MMC при поддержке Azfar Group, Mammedov Group и İrşad Telekom, сообщает Trend Life. Турнир посвящен Дню национальной прессы Азербайджана, который отмечается в стране 22 июля.

Соревнование пройдет с 5 по 23 июля с участием 16 команд – представителей СМИ, по олимпийской системе. По условиям, каждый матч пройдет в два тайма, по 20 минут. Если матч завершится вничью, победитель будет выявлен серией пенальти. Игры будут обслуживать судейские бригады AFFA (Ассоциация футбольных федераций Азербайджана). Главная цель – массовость футбольного движения, пропаганда здорового образа жизни, организация плодотворного досуга для журналистов.

В турнире также примет команда TreMiDaAz, представляющая Trend.az, Milli.az, Day.az, Azernews.az.

(Автор: Вугар Иманов)

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