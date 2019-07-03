В Баку пройдет футбольный турнир "I Əkinçi Kuboku" среди журналистов

3 июля 2019 13:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку пройдет турнир по мини-футболу "I Əkinçi Kuboku" среди журналистов, организованный TYRES-AZ MMC при поддержке Azfar Group, Mammedov Group и İrşad Telekom, сообщает Trend Life. Турнир посвящен Дню национальной прессы Азербайджана, который отмечается в стране 22 июля.

Соревнование пройдет с 5 по 23 июля с участием 16 команд – представителей СМИ, по олимпийской системе. По условиям, каждый матч пройдет в два тайма, по 20 минут. Если матч завершится вничью, победитель будет выявлен серией пенальти. Игры будут обслуживать судейские бригады AFFA (Ассоциация футбольных федераций Азербайджана). Главная цель – массовость футбольного движения, пропаганда здорового образа жизни, организация плодотворного досуга для журналистов.

В турнире также примет команда TreMiDaAz, представляющая Trend.az, Milli.az, Day.az, Azernews.az.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Нынешнее состояние медиа Азербайджана можно считать пиком 143-летнего пути развития - эксперт
Политика 23 июля 2018 19:31
Развитие азербайджанских медиа находится в центре внимания Президента Ильхама Алиева – главред
Точка зрения 23 июля 2018 11:37
Президент Ильхам Алиев решает все социальные проблемы журналистов на высоком уровне - академик
Общество 23 июля 2018 09:36
Абульфас Гараев: Азербайджанское государство создало все условия для развития прессы в стране
Общество 22 июля 2018 16:48
От «Экинчи» до наших дней: 143 года азербайджанской прессе
Общество 22 июля 2018 12:43
В Баку прошел турнир по теннису в честь Дня национальной прессы (ФОТО)
Спорт 16 июля 2018 11:16
Лента новостей
МВД: Турция намерена активно бороться с нелегальной миграцией
Турция 13:36
Из каких стран в Грузию прибыло больше гостей в июне?
Туризм 13:24
Лавров прокомментировал действия США в отношении палестинских беженцев
Другие страны 13:23
АтаБанк обновил условия депозитов
Бизнес 13:20
Узбекский "Нефтегазинвест" проведет тендер
Тендеры 13:12
Вся правда об азербайджаноненавистниках - "Политшоу представляет" (Видеопроект)
Политика 13:08
В Баку незначительно поднялись цены на коммерческие объекты и земельные участки
Бизнес 13:07
В Баку подешевело вторичное жилье
Бизнес 13:00
В ЕС отметили позитивную динамику отношений с Россией
Другие страны 13:00