Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона

13 июля 2019 20:14 (UTC+04:00)

Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде. Третий в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах в Лондоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу 27-летней румынки, посеянной на турнире под седьмым номером. Матч продолжался 56 минут. Уильямс (11-й номер посева), проиграла в третьем финале турниров серии Большого шлема подряд, последний раз американка побеждала в 2017 году на Открытом чемпионате Австралии.

Для Халеп финал Уимблдона стал первым в карьере, ранее ее лучшим достижением был выход в полуфинал турнира в 2014 году. Всего на турнирах серии Большого шлема румынка в пятый раз сыграла в титульном матче, ранее она один раз выходила в финал Открытого чемпионата Австралии (2018) и трижды играла в решающих матчах Открытого чемпионата Франции (2014, 2017, 2018), сумев одержать лишь одну победу ("Ролан Гаррос" - 2018). Халеп и Серена Уильямс провели 11 очных встреч в рамках турниров WTA, на счету румынки две победы.

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