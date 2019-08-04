Затраты "Реала" на трансфер Погба могут составить около €290 млн

Переход полузащитника английского "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в "Реал" может стоить мадридскому клубу порядка €290 млн. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает "Газета.Ru".

За трансфер 26-летнего француза английский клуб хочет получить от "Реала" около €164 млн. При этом сумма, которую мадридский клуб потратит на зарплату игрока в случае подписания четырехлетнего контракта, составит более €113 млн. Также "Реалу" придется выплатить агенту игрока Мино Райоле 10% от трансфера. Таким образом, общая сумма расходов "Реала" на трансфер Погба составит порядка €290 млн.

В сезоне-2018/19 Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 47 матчей, забив 16 мячей и отдав 11 результативных передач. Всего за английский клуб француз отыграл 142 встречи, отметившись 31 голом и 29 передачами.

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