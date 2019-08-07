В Азербайджане прошел турнир по бразильскому джиу-джитсу

БАКУ /Trend Life/ - В Олимпийском спортивном центре Sərhədçi прошел международный турнир "Abu Dhabi national Pro" по бразильскому джиу-джитсу, сообщили Trend Life в пресс-службе Общественного объединения "Клуб бразильского джиу- джитсу".

В турнире приняли участие 30 команд из 13 стран мира. Всего в разных возрастных категориях состязались 172 спортсмена.

Выступая на открытии турнира сотрудник министерства молодежи и спорта Азербайджана Шираслан Керимов рассказал о государственной поддержке развития спорта в стране.

Основатель и руководитель школы бразильского джиу-джитсу Ludus, обладатель черного пояса Александр Деда Фариа подчеркнув, что этот вид спорта в Азербайджане хорошо известен и его популярность быстро растет, выразил признательность организаторам мероприятия.

Президент общественного объединения "Клуб бразильского джиу-джитсу" Агиль Аджалов отметил важное значение данного спортивного состязания.

По итогам соревнований сборная команда Азербайджана заняла первое место.

Отметим, что в Азербайджане впервые был поведен турнир "Abu Dhabi national Pro" по бразильскому джиу-джитсу.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Редактор: Ровшан Гусейнов )

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