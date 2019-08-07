В Азербайджане прошел турнир по бразильскому джиу-джитсу

7 августа 2019 17:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Олимпийском спортивном центре Sərhədçi прошел международный турнир "Abu Dhabi national Pro" по бразильскому джиу-джитсу, сообщили Trend Life в пресс-службе Общественного объединения "Клуб бразильского джиу- джитсу".

В турнире приняли участие 30 команд из 13 стран мира. Всего в разных возрастных категориях состязались 172 спортсмена.

Выступая на открытии турнира сотрудник министерства молодежи и спорта Азербайджана Шираслан Керимов рассказал о государственной поддержке развития спорта в стране.

Основатель и руководитель школы бразильского джиу-джитсу Ludus, обладатель черного пояса Александр Деда Фариа подчеркнув, что этот вид спорта в Азербайджане хорошо известен и его популярность быстро растет, выразил признательность организаторам мероприятия.

Президент общественного объединения "Клуб бразильского джиу-джитсу" Агиль Аджалов отметил важное значение данного спортивного состязания.

По итогам соревнований сборная команда Азербайджана заняла первое место.

Отметим, что в Азербайджане впервые был поведен турнир "Abu Dhabi national Pro" по бразильскому джиу-джитсу.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Редактор: Ровшан Гусейнов )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Катар примет два следующих клубных чемпионата мира по футболу
Другие страны 3 июня 16:30
Три золотые медали выиграли молодые таджикские таэквондисты в Казахстане
Центральная Азия 16 апреля 12:39
В Азербайджане будут активно развивать бразильское джиу-джитсу (ФОТО)
Спорт 4 марта 13:54
Ройс Грейси показал в Баку свое мастерство по бразильскому джиу-джитсу (ФОТО)
Спорт 25 июля 2018 17:22
Яшар Баширов: Мы хотим превратить турнир по каратэ среди стран Каспия и Черного моря в традиционный
Общество 21 июня 2018 20:10
Определился победитель Shamkir Chess 2018 с участием лидеров мировых шахмат
Спорт 28 апреля 2018 21:38
Лента новостей
Управление мусульман Кавказа: Одной из особенностей праздника Гурбан является недопущение религиозной дискриминации
Точка зрения 18:14
Международные резервы Национального Банка Грузии сократились
Финансы 17:58
Пакистан заявил, что понизит уровень дипотношений с Индией из-за Кашмира
Другие страны 17:53
Al Jazeera: У президентского дворца в Адене произошла перестрелка
Арабские страны 17:48
Турция и США договорились о создании зоны безопасности на севере Сирии – Минобороны
Турция 17:47
Названы самые урожайные районы Азербайджана
Экономика 17:43
Цена нефти Brent опустилась ниже $58
Другие страны 17:37
Ученые: определенные гормоны могут привести к снижению веса и уровня сахара в крови
Другие страны 17:33
В Грузинской Аджарии ожидается рост урожая фундука на 80%
Финансы 17:23