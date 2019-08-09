Футболист "Атлетика" Адурис завершит карьеру по окончании сезона-2019/20

9 августа 2019 22:29 (UTC+04:00)

Испанский футболист "Атлетика" (Бильбао) Ариц Адурис объявил о завершении профессиональной карьеры по окончании сезона-2019/20. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

"Это взвешенное решение, и я очень рад возможности завершить карьеру в "Атлетике", - заявил 38-летний Адурис. - В грядущем сезоне я постараюсь принести как можно больше пользы клубу".

Сезон-2019/20 станет для Адуриса 12-м в составе "Атлетика", он провел за клуб 388 матчей, в которых забил 171 мяч и сделал 45 голевых передач. На данный момент Адурис является третьим бомбардиром в истории клуба и уступает Тельмо Сарре (333) и Даниэлю Руису (199).

В 2015 году Адурис выиграл Суперкубок Испании в составе "Атлетика", сделав хет-трик в первом матче против "Барселоны" (4:0). Адурис дважды становился лучшим бомбардиром Лиги Европы (2015/16, 2017/18), в сезоне-2016/17 он стал первым игроком в истории турнира, забившим пять мячей в одном матче ("Атлетик" - "Генк" - 5:3).

Также Адурис выступал за испанские "Валенсию" и "Мальорку". В составе сборной Испании футболист провел 13 матчей и забил два мяча, он принял участие в чемпионате Европы 2016 года.

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