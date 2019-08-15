"Ливерпуль" завоевал Суперкубок УЕФА

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" в серии пенальти одержал победу над английским "Челси" в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча прошла в Стамбуле, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Основное и дополнительное время закончилось со счетом 2:2, в составе победителей дубль сделал Садио Мане (48-я и 95-я минуты), у проигравших отличились Оливье Жиру (36) и Жоржиньо (101, с пенальти). Серия пенальти завершилась со счетом 5:4. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с француженкой Стефани Фраппар, которая стала первой женщиной, работавшей главным судьей игры за Суперкубок УЕФА с участием мужских команд. В начале встречи на поле выбежал болельщик, его увели с помощью десяти стюардов, но перед этим он успел прокатиться по газону на коленях.

В матче за Суперкубок УЕФА встречаются победители двух еврокубковых турниров - Лиги чемпионов (до сезона-1992/93 называлась Кубок европейских чемпионов), которую в прошлом сезоне выиграл "Ливерпуль", и Лиги Европы (до сезона-2009/10 носила название Кубок УЕФА), победителем которой стал "Челси". До 1999 года включительно против победителя Лиги чемпионов за Суперкубок УЕФА играл победитель Кубка обладателей кубков. В 24-й раз обладателем Суперкубка стала команда, победившая в прошлом сезоне в Лиге чемпионов. На счету победителей Лиги Европы восемь побед, победителей Кубка обладателей кубков - 12.

Этот матч за Суперкубок УЕФА стал 44-м в истории, первый прошел в 1973 году, тогда по сумме двух встреч победитель Кубка европейских чемпионов голландский "Аякс" обыграл итальянский "Милан", выигравший Кубок обладателей кубков (0:1, 6:0). "Ливерпуль" в четвертый раз выиграл титул, ранее он становился обладателем трофея в 1977, 2001 и 2005 годах, еще дважды "Ливерпуль" проигрывал матч за Суперкубок УЕФА (1978, 1984), причем лишь в 2001 году "Ливерпуль" играл в подобной встрече не в статусе победителя Лиги чемпионов. По числу завоеванных Суперкубков УЕФА "Ливерпуль" сравнялся с испанским "Реалом", больше побед только у испанской "Барселоны" и "Милана" (по пять).

"Челси" в четвертый раз боролся за титул, впервые он стал его обладателем в 1998 году, когда одержал победу над "Реалом" со счетом 1:0. В 2012 году команда проиграла испанскому "Атлетико" (1:4), а в 2013-м - немецкой "Баварии" (2:2, по пенальти - 4:5). Из российских команд в матче за Суперкубок УЕФА участвовали московский ЦСКА, который в 2005 году в статусе первого российского обладателя Кубка УЕФА проиграл "Ливерпулю" в дополнительное время (1:3), и санкт-петербургский "Зенит", в 2008 году обыгравший победителя Лиги чемпионов английский "Манчестер Юнайтед" (2:1). Из советских команд Суперкубок УЕФА выигрывало только киевское "Динамо", в 1975 году оказавшееся сильнее "Баварии" (1:0, 2:0), а в 1986 году команда уступила румынскому клубу "Стяуа" (0:1), в обоих случаях киевляне участвовали в игре за титул будучи победителем Кубка обладателей кубков.

В восьмой раз в матче за Суперкубок УЕФА встречались команды из одной страны, впервые это произошло в 1990 году, когда "Милан" обыграл "Сампдорию" (1:1, 2:0). В общей сложности дважды в матче за трофей сходились команды из Италии, пять раз - из Испании. В прошлом году "Атлетико" в дополнительное время обыграл "Реал" со счетом 4:2.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.