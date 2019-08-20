Тренер ФК "Ювентус" Сарри может пропустить старт чемпионата Италии

20 августа 2019 00:34 (UTC+04:00)

Главный тренер итальянского футбольного клуба "Ювентус" Маурицио Сарри может пропустить матч первого тура чемпионата Италии против "Пармы" из-за пневмонии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает пресс-служба туринской команды.

Сообщается, что 60-летний специалист из-за болезни отсутствовал на последнем товарищеском матче "Ювентуса" против клуба третьей по силе лиги Италии "Тристины" (1:0). Его нахождение на тренерской скамейке во время гостевого матча с "Пармой" находится под вопросом. Встреча состоится 24 августа.

"Во второй половине дня он прошел дополнительные тесты, которые подтвердили, что у него пневмония, в связи с этим ему была назначена специальная терапия. Тренер разрешил клубу сообщить о своем самочувствии".

Сарри возглавил "Ювентус" 16 июня. Ранее он тренировал английский "Челси", под его руководством лондонский клуб в сезоне-2018/19 стал победителем Лиги Европы. Сарри с 2015 по 2018 год возглавлял "Наполи", вместе с ним неаполитанцы дважды становились вторыми в чемпионате Италии (2015/16, 2017/18) и один раз - третьими (2016/17). В 2016 году Сарри был награжден призом "Золотая скамья", который вручается лучшему тренеру сезона чемпионата Италии.

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