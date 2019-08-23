Макгрегор принес извинения за нападение на пожилого посетителя бара в Дублине

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор извинился за нападение на одного из посетителей бара в Дублине. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает портал "Газета.Ru".

Драка, которая произошла 6 апреля, началась из-за того, что пожилой мужчина отказался выпить виски под брендом ирландца. На записи с видеокамеры можно было наблюдать, как Макгрегор пришел в бар и угостил всех посетителей напитком собственного производства. После отказа одного из посетителей боец поставил перед ним рюмку, но тот опять отказался. На это Макгрегор ударил пожилого человека по лицу, а двое других посетителей оттащили ирландца, не дав драке продолжиться.

"Не имеет значения, что там произошло, ведь я был не прав. Этот человек хотел хорошо провести время в пабе, не заканчивая день вот так. Это случилось пять месяцев назад, я пытался загладить свою вин, но это не имеет значения. Мне нужно было прийти сюда и раньше взять на себя ответственность", - сказал Макгрегор.

"Я в долгу перед своей матерью, перед своей семьей, перед людьми, которые меня тренируют. Это не то, кто я есть. Это не та причина, по которой я пришел в ММА. Необходимо защищать людей от подобных сценариев, поэтому я тут, чтобы признаться и двигаться дальше", - добавил спортсмен.

Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC. Он провел 25 поединков в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (19 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, который одновременно завоевал два титула в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.