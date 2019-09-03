ПСЖ арендовал футболиста "Интера" Икарди

Аргентинский нападающий Мауро Икарди перешел из итальянского "Интера" во французский "Пари Сен-Жермен" на правах аренды. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает пресс-служба французского клуба.

Арендное соглашение с 26-летним аргентинцем рассчитано до июня 2020 года и включает в себя возможность выкупа.

"Благодарю ПСЖ за оказанное доверие. Я готов отдать все, чтобы помочь команде пройти дальше во всех соревнованиях. ПСЖ стал сильным клубом в международном футболе. Я уверен, что здесь созданы все условия для более высоких достижений", - сказал Икарди.

Икарди перешел в "Интер" из "Сампдории" в 2013 году. Он сыграл в 219 матчах за клуб, отличился 124 раза и отдал 28 результативных передач. Дважды игрок становился лучшим бомбардиром чемпионата Италии. По результатам сезона-2017/18 Икарди был признан лучшим футболистом первенства. За сборную Аргентины нападающий провел восемь матчей, в которых забил один мяч.

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