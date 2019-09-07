Президент "Барселоны" уверен, что Месси не покинет клуб до 2021 года

7 сентября 2019 18:07 (UTC+04:00)

Президент испанского футбольного клуба "Барселона" Хосеп Бартомеу выразил уверенность, что аргентинский нападающий Лионель Месси не покинет команду до окончания срока действующего контракта, несмотря на пункт, который позволяет ему досрочно разорвать соглашение. Комментарий Бартомеу приводит "Газета.Ru" со ссылкой на издание Mundo Deportivo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Договор с 32-летним футболистом рассчитан до июня 2021 года. Согласно его условиям, игрок может досрочно прекратить сотрудничество с клубом.

"Его [Лионеля Месси] соглашение было подписан два года назад. За год до окончания его срока, перед началом сезона-2020/21, он может покинуть "Барселону", завершить карьеру или отправиться туда, куда захочет. Аналогичная опция была в контрактах Хави, Андреса Иньесты, Карлеса Пуйоля. Но я не переживаю, поскольку Лео предан "Барселоне" и не собирается играть за другую команду, не сомневаюсь, что он будет играть в "Барселоне" еще много лет, он останется в клубе после 2021 года, когда закончится его контракт", - сказал Бартомеу.

Ранее испанское издание El Pais сообщала, что Месси может разорвать соглашение с клубом в любое летнее трансферное окно, поскольку аргентинцу была дана возможность самому принимать решение о своем будущем по окончании каждого сезона (до 30 июня) по достижению 32-летнего возраста. 32 года Месси исполнилось 24 июня.

В текущем сезоне Месси пока не сыграл ни одного матча за каталонский клуб из-за травмы. В турнирной таблице чемпионата Испании "Барселона" после трех туров занимает восьмое место, набрав четыре очка. Следующий матч клуб из Барселоны проведет дома против "Валенсии" 14 сентября.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Испании на американских горках турист поймал чужой iPhone
Европа 04:09
Международная светотехническая корпорация планирует открыть в Узбекистане дизайнерское бюро (Эксклюзив)
Бизнес 6 сентября 20:39
СМИ: Месси имеет право разорвать контракт с "Барселоной" в конце любого сезона
Спорт 6 сентября 00:24
Власти Испании заявили о сокращении потока мигрантов из Африки
Европа 5 сентября 05:55
В Испании транслирующий велогонку вертолет помог найти посадки марихуаны
Другие страны 4 сентября 17:23
СМИ: "Вест Бромвич" подаст жалобу в ФИФА на "Барселону"
Спорт 4 сентября 01:23
Лента новостей
В Европарламенте предложили отменить санкции против России
Россия 18:51
Демонстранты второй вечер подряд поджигают полицейский участок в Гонконге
Китай 18:40
Власти Индии планируют открыть Тадж-Махал для ночного посещения
В мире 18:30
Франция отправит военных для помощи пострадавшим от урагана на Багамах
Европа 18:01
Азербайджанский гимнаст завоевал бронзовую медаль на международном турнире
Общество 17:47
В этом году в Грузии ожидается до 40-45 тысяч тонн урожая фундука
Финансы 17:00
Церемонии в связи с месяцем Мухаррам должны проводиться согласно фетве Управления мусульман Кавказа - Госкомитет
Общество 16:52
В Азербайджане стартует мобильная продажа удобрений на льготных условиях
Экономика 16:43
Скоро вступит в силу механизм субсидирования транспортировки пшеницы из Казахстана в Грузию
Бизнес 16:34