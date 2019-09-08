Нурмагомедов получит бонус в размере $50 тыс. после поединка с Порье в UFC

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов получит $50 тыс. в качестве бонуса за выступление в поединке за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе против американца Дастина Порье. Об этом ТАСС, как передает Trend, сообщили в UFC.

В субботу Нурмагомедов провел вторую защиту титула чемпиона UFC против Порье, победив американца удушающим приемом в третьем раунде. Поединок прошел в Абу-Даби.

"Хабиб получит бонус за выступление", - сказал собеседник агентства.

Ранее отец и тренер Нурмагомедова Абдулманап сообщил ТАСС, что его сын заработает за поединок с Порье более $6 млн.

В послужном списке 30-летнего Нурмагомедова теперь 28 побед (18 - досрочно), ни одного поражения. В активе 30-летнего Порье - 25 побед (19 досрочно) и 6 поражений.

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