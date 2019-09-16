Испания выиграла чемпионат мира по баскетболу

16 сентября 2019 03:03 (UTC+04:00)

Баскетболисты сборной Испании завоевали золото мужского чемпионата мира в Китае, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В финальном матче они нанесли поражение национальной команде Аргентины - 95:75 (23:14, 20:17, 23:16, 29:28).

Обладателем бронзы стала сборная Франции, в матче за третье место со счетом 67:59 победившая Австралию.

Для команды Испании это второй триумф на чемпионатах мира, впервые она выиграла турнир в 2006 году.

На ЧМ-2019 в Китае приняли участие 32 сборные, разделенные на восемь групп по четыре команды в каждой. По две лучшие команды продолжили борьбу за медали во втором групповом раунде: 16 сборных были разделены на четыре группы по четыре в каждой. Снова две лучшие команды каждого из квартетов вышли в следующую стадию – в плей-офф.

Именно второй групповой этап стал для сборной России потолком: она в своем квартете стала третьей и выбыла из борьбы за медали.

На первом этапе сборная России победила Нигерию (82:77) и Южную Корею (87:73), уступила Аргентине (61:69). На втором этапе российская команда проиграла Польше (74:79) и выиграла у Венесуэлы (69:60). С еще одним участником группы – Аргентиной – не играла, здесь был учтен результат их встречи на предыдущей стадии.

Следующий чемпионат мира пройдет в 2023 году, его примут три страны: Филиппины, Япония и Индонезия.

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