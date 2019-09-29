Гонщик "Мерседеса" Хэмилтон в четвертый раз выиграл Гран-при России "Формулы-1"

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при России - 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

34-летний пилот проехал дистанцию за 1 час 33 минуты и 38,992 секунды. Второе место занял его напарник по команде финн Валттери Боттас (отставание 3,829 секунды), третьим финишировал пилот "Феррари" Шарль Леклер из Монако (+5,212).

Россиянин Даниил Квят из "Торо Россо" приехал к финишу 12-м (+1.02,946), Квят стартовал на последнем месте в связи с тем, что после третьей практики на его болиде был заменен мотор. Напарник россиянина француз Пьер Гасли финишировал 14-м (+70,076).

В ходе гонки с трассы cошли немец Себастьян Феттель ("Феррари"), поляк Роберт Кубица и британец Джордж Рассел (оба - "Уильямс"), а также австралиец Даниэль Риккьярдо ("Рено") и француз Ромен Грожан ("Хаас").

Хэмилтон в четвертый раз в карьере выиграл Гран-при России (2014, 2015, 2018, 2019), всего гонка в Сочи проходила в шестой раз в истории. Только пилоты "Мерседеса" побеждали на Гран-при России, в 2016-м первым стал немец Нико Росберг, в 2017-м - Боттас.

В общем зачете первую строчку занимает Хэмилтон, набравший 322 очка, вторым идет Боттас (249), третьим - Леклер (215). Квят расположился на 12-й строчке (33), Гасли - на шестой (69). Следующий этап пройдет в Японии с 11 по 13 октября.

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