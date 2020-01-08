В Баку началась подготовка к İBSA Judo Grand Prix Baku 2020 (ФОТО)

8 января 2020 18:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном паралимпийском комитете Азербайджана прошло заседание оргкомитета İBSA Judo Grand Prix Baku 2020, посвященное началу подготовки к Гран-при по парадзюдо, которое пройдет в Баку 11-12 мая, сообщили Trend Life в пресс-службе НПКА.

Оргкомитет под председательством президента НПКА Ильгара Рагимова обсудил вопросы проведения спортивного мероприятия с участием представителей из около сорока стран, был принят план подготовки. После İBSA Judo Grand Prix Baku 2020 будет утвержден список спортсменов, которые представят Азербайджан на Летних Паралимпийских летних играх в Токио 2020 года.

Напомним, что в 2019 году в Баку впервые было проведено Гран-при по парадзюдо. Соревнования прошли под девизом "Торжество духа" с участием 223 парадзюдоистов из 35 стран. По общему количеству медалей Азербайджан с 11 медалями стал первым, Узбекистан с 8 медалями – вторым, Россия с 5 медалями – третьими. По достоинству, Узбекистан с 4 золотыми медалями стал победителем соревнования, Азербайджан с 3 золотыми – второе, Украина с одной – третье место. Участникам Гран-при была представлена возможность завоевать лицензионные очки на Летние паралимпийские игры в Токио 2020 года.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • В Баку началась подготовка к İBSA Judo Grand Prix Baku 2020 (ФОТО)
  • В Баку началась подготовка к İBSA Judo Grand Prix Baku 2020 (ФОТО)
  • В Баку началась подготовка к İBSA Judo Grand Prix Baku 2020 (ФОТО)
  • В Баку началась подготовка к İBSA Judo Grand Prix Baku 2020 (ФОТО)
  • В Баку началась подготовка к İBSA Judo Grand Prix Baku 2020 (ФОТО)
  • В Баку началась подготовка к İBSA Judo Grand Prix Baku 2020 (ФОТО)
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