Присоединяйся к EURO-2020. Интеллектуальный кубок в Баку с денежными призами

БАКУ /Trend Life/ - В Boulevard Hotel Baku 16 февраля в 11.00 пройдет İntellektual Kubok, посвященный EURO-2020 по футболу, сообщили Trend Life организаторы.
Интеллектуальная битва пройдет по правилам игры «Что? Где? Когда?». Запланировано участие сорока команд, в каждой от 4 до 6 игроков. Игра пройдет на азербайджанском языке. Ведущий - DJ Fateh. Команды, занявшие три первых места, будут отмечены кубками и медалями, денежными призами (1200, 900 и 600 манат, соответственно), а также билетами на один из матчей в Баку.
Для участия необходимо пройти регистрацию (бесплатно) до 12 февраля 23.59 по ссылке euro2020.affa.az/az/intellectualcup.
Напомним, что матчи группы А (Италия, Швейцария, Турция, Уэльс ) будут сыграны в Риме и Баку. Стартовый матч турнира пройдет 12 июня в Риме между сборными Турции и Италии. Баку примет матчи Уэльс - Швейцария, Турция - Уэльс, Швейцария - Турция. Игры пройдут на Бакинском олимпийском стадионе.
13 июня
17:00. Уэльс - Швейцария
17 июня
20:00. Турция - Уэльс
21 июня
20:00. Швейцария - Турция
Также 4 июля в 20:00 в Баку будет проведен четвертьфинальный матч ЕВРО-2020.
(Автор: Вугар Иманов)
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