Футболист "Барселоны" Роберто выбыл на месяц из-за травмы

Защитник испанского футбольного клуба "Барселона" Серхи Роберто получил травму и выбыл на месяц. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает "Газета.Ru".

Как сообщила пресс-служба клуба, 28-летний футболист получил травму подколенного сухожилия, срок восстановления составит около месяца.

Роберто пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского "Наполи", который пройдет 25 февраля в Неаполе, также он пропустит гостевой матч чемпионата Испании против мадридского "Реала" 1 марта.

Роберто является воспитанником "Барселоны", в составе команды он стал шестикратным чемпионом страны, пятикратным обладателем Кубка Испании и двукратным победителем Лиги чемпионов.

"Барселона" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав в 25 матчах 55 очков и опережая идущего вторым "Реал" на два очка.