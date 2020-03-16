УЕФА предложит перенести Евро-2020 на конец года или лето 2021-го

Спорт 16 марта 2020 07:06 (UTC+04:00)
УЕФА предложит перенести Евро-2020 на конец года или лето 2021-го

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предложит перенести чемпионат Европы 2020 года на осень, зиму 2020 или на лето 2021 года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает немецкий телеканал ZDF.

Во вторник УЕФА проведет видеоконференцию, в которой примут участие представители всех 55 европейских ассоциаций, входящих в состав организации. По информации источника, УЕФА намерен предложить национальным лигам, Ассоциации европейских клубов и всем федерациям перенести отложенные игры национальных первенств на лето.

Отмечается, что УЕФА подготовил два варианта переноса турнира: на лето 2021 года, однако в таком случае должен быть перенесен чемпионат мира среди клубов; проведение турнира осенью или зимой 2020 года. Издание отмечает, что для УЕФА предпочтителен перенос чемпионата Европы на лето 2021 года.

Чемпионат Европы должен пройти в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Турнир запланирован с 12 июня по 12 июля 2020 года.

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