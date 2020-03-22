Чемпион мира по фехтованию Хартунг заявил, что не выступит на ОИ, если МОК не перенесет их

Чемпион мира по фехтованию немец Максимилиан Хартунг заявил, что откажется от выступления на летних Олимпийских играх в Токио в случае, если Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение провести соревнования в запланированные даты. Об этом Хартунг заявил в эфире немецкого телеканала ZDF, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее с просьбой перенести Игры в Токио выступили национальные олимпийские комитеты Бразилии, Колумбии, Норвегии и Словении, Федерация легкой атлетики США (USATF), Королевская испанская футбольная федерация (RFEF), Королевская испанская федерация легкой атлетики (RFEA).

"Я не приму участие в Олимпийских играх, если они состоятся в запланированные даты, - сказал Хартунг. - Я хочу показать отказом свое отношение к сложившейся ситуации [с пандемией коронавируса] и совершить правильный поступок".

Трехкратный олимпийский чемпион по плаванию немец Михаэль Гросс отправил письмо президенту МОК Томасу Баху с призывом пересмотреть позицию по проведению Игр летом 2020 года. Международный олимпийский комитет (МОК) и власти Японии занимают последовательную позицию, заявляя, что Игры состоятся в намеченные сроки. Президент МОК Томас Бах заявил, что отмена Игр разрушит мечты более 11 тысяч спортсменов.

Проведение летних Олимпийских игр в Токио 2020 года запланировано с 24 июля по 9 августа.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились около 270 тыс. человек, зафиксировано более 11 тыс. смертельных случаев.