Футболист "Боруссии" Ройс пожертвовал €500 тыс. предприятиям Дортмунда

Спорт 28 марта 2020 06:29 (UTC+04:00)
Футболист "Боруссии" Ройс пожертвовал €500 тыс. предприятиям Дортмунда

Полузащитник футбольного клуба "Боруссия" (Дортмунд) Марко Ройс пожертвовал €500 тыс. на поддержку малого и среднего бизнеса, терпящего убытки на фоне пандемии коронавируса, в родном городе. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

30-летний Ройс является уроженцем Дортмунда и с 2012 года выступает в составе местной "Боруссии". Футболист и его жена Скарлетт организовали фонд, который называется "Помоги своему родному городу". Средства пойдут на помощь малым и средним предприятиям Дортмунда.

"Сейчас нам необходимо свести к минимуму личные контакты, чтобы остановить распространение вируса, это создает огромные проблемы для малого и среднего бизнеса. Несмотря на свою работу, они не смогли сохранить резервы, чтобы выжить в течение нескольких недель без клиентов. Однако эти маленькие магазины, парикмахерские, пабы, рестораны и бутики делают уникальным каждый город. Поэтому мы хотим поддержать их и призываем вас сделать то же самое в вашем городе", - заявил Ройс.

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