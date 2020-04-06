Умер бывший главный тренер "Атлетико", "Барселоны" и "Реала" Радомир Антич

Бывший югославский футболист, югославский и сербский тренер Радомир Антич скончался в возрасте 71 года. Об этом сообщает пресс-служба испанского "Атлетико", который Антич возглавлял в 1995-1998, 1999, 2000 годах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

О причинах смерти Антича не сообщается.

Большую часть игровой карьеры Антич, выступавший на позиции защитника, провел в составе белградского "Партизана", с которым выиграл чемпионат Югославии сезона-1975/76. Также он выступал за югославскую "Слободу" (Ужице, Сербия), турецкий "Фенербахче", испанскую "Сарагосу" и английский "Лутон Таун". В составе сборной Югославии он провел один матч.

Антич - единственный тренер в истории, который в разное время возглавлял "Атлетико", мадридский "Реал" и "Барселону", также он работал в испанских "Сарагосе", "Овьедо", "Сельте", сборной Сербии, китайских "Шаньдун Лунэн" и "Хэбэй Чайна Форчун". В качестве главного тренера "Атлетико" он в сезоне-1995/96 выиграл Кубок Испании и привел мадридскую команду к первому с 1977 года чемпионству.