БАКУ /Trend Life/ - Сегодня утром на 77-м году жизни от коронавируса скончался легендарный футболист Норман Хантер, сообщает Trend Life со ссылкой на британские СМИ. Норман Хантер был доставлен в больницу на прошлой неделе после того, как у него был диагностирован коронавирус.

Норман Хантер был чемпионом мира 1966 года, бронзовым призёром чемпионата Европы 1968 года в составе сборной Англии. Напомним, что азербайджанец Тофик Бахрамов был линейным арбитром финального матча между сборными Англии и ФРГ, который завершился со счетом 4:2. Все судьи финального матча, в том числе и лайнсмены были награждены золотыми свистками. А Тофик Бахрамов получил еще и копию "Золотой богини" из рук королевы Великобритании за свою честность и принципиальность, когда засчитал гол.

Норман Хантер дебютировал за «Лидс» в возрасте 18 лет в 1962 году и защищал цвета клуба до 1976 года. У него было прозвище Bites yer legs, которое появилось из-за высокого уровня отбора мяча. В составе «Лидс» защитник дважды становился чемпионом страны, а также обладателем Кубка и Суперкубка Англии. В 1988 занимал пост исполняющего обязанности главного тренера клуба. С 1993 года работал радиоведущим на радиостанции. В 1998 году был включен в число ста лучших игроков Футбольной лиги Англии за всю её историю. В 2004 году выпустил автобиографию. Женился 11 июня 1968 года, имел сына, дочь и двух внуков.

(Автор: Вугар Иманов)