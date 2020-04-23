Чемпионат мира по пляжному волейболу перенесен с 2021 на 2022 год

Мировое первенство по пляжному волейболу перенесено с 2021 на 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации волейбола (FIVB), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Чемпионат мира пройдет в Риме, мужская и женская части соревнований проходят параллельно. Перенос турнира обусловлен значительными изменениями в спортивном календаре, вызванными переносом Олимпийских игр в Токио с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

"Мы считаем, что перенос сроков проведения чемпионата мира по пляжному волейболу - лучшее из возможных решений в свете изменения дат проведения Олимпийских игр в Токио, - сказал президент FIVB Ари Граса. - Мы также рады, что это мероприятие останется в Италии - стране с большой спортивной историей. В 2011 году в Риме состоялся очень успешный чемпионат мира, и мы очень гордимся тем, что можем вернуть этот престижный турнир в страну".

В 2019 году чемпионат мира проходил в Гамбурге. Победителями у мужчин стали россияне Олег Стояновский и Вячеслав Красильников. Россия никогда не принимала мировое первенство, в 2019 году в Москве прошел чемпионат Европы.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли.