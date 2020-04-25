«Формула-1» получила более £1 млрд помощи
«Формула-1» получила денежную помощь в размере £1,15 млрд., передает Trend со ссылкой на портал Газета.ru.
Данная сумма должна спасти организацию от разорения из-за пандемии коронавируса.
Деньги поступают от американского конгломерата Liberty Media. Теперь руководство «F1» сможет помочь командам и гонщикам, которые испытывают большие трудности в связи приостановкой сезона.
Напомним, что первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019-го в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 2,8 млн человек.
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