Отец Хабиба Нурмагомедова попал в больницу с подозрением на пневмонию
Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова 57-летний Абдулманап Нурмагомедов госпитализирован с подозрением на пневмонию. Об этом ТАСС, как передает Trend, сообщил комментатор Рамазан Рабаданов.
"Он заболел. Подозрение на пневмонию. Анализы еще не пришли. Два дня он переносил на ногах, сегодня доставили во вторую городскую больницу Махачкалы", - сказал Рабаданов.
В 2019 году Абдулманап Нурмагомедов перенес операцию на сердце.
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