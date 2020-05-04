Пауэрлифтер из «Игры престолов» установил мировой рекорд
Исландский пауэрлифтер и актер Хафтор Бьернссон установил мировой рекорд в становой тяге. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Lenta.ru", сообщает The Guardian.
31-летнему спортсмену удалось поднять штангу весом в 501 килограмм. «Думаю, что мог бы поднять и больше, но какой смысл? Доволен результатом», — заявил он.
В 2018 году Бьернссон одержал победу на соревнованиях «Самый сильный человек планеты». Кроме того, исландец трижды выигрывал турнир Arnold Strongman Classic.
Бьернссон известен по роли Григора Клигана в телесериале от HBO «Игра престолов». Кроме того, на счету исландского спортсмена и эпизодические роли в кино.
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