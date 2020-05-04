France Football назвал гол Зидана в ворота "Байера" красивейшим в истории Лиги чемпионов (ВИДЕО)
Издание France Football составило рейтинг 50 красивейших голов в истории Лиги чемпионов, лучшим назван мяч Зинедина Зидана, выступавшего за испанский "Реал", в ворота немецкого "Байера" в финале Лиги чемпионов 2002 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Зидан забил победный мяч на 45-й минуте встречи ударом с лета, находясь на линии штрафной площади. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу испанского клуба.
Второе место занял гол Мауро Брессана из "Фиорентины" в ворота испанской "Барселоны" (3:3) на групповой стадии сезона-1999/00.
Замкнул тройку самых красивых голов по версии France Football мяч Криштиану Роналду в ворота итальянского "Ювентуса" (2:0) в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2017/18.
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