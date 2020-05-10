Кровавый нокаут: Каттар сразил Стивенса точным ударом на UFC 249

В американском Джексонвилле, штат Флорида, проходит турнир UFC 249. В рамках мероприятия состоялся поединок американцев Кэлвина Каттара и Джереми Стивенса, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Противостояние в полулегком весе закончилось уже во втором раунде - после жесткого обмена удара окровавленный Каттар одержал верх над противником техническим нокаутом.

Для 32-летнего спортсмена победа стала 21-й при четырех поражениях. Стивенс за карьеру одержал 28 побед и 18 раз проиграл.

Ранее россиянин Алексей Олейник сумел сломить сопротивление бразильца Фабрисио Вердума по решению судей, а Дональд "Ковбой" Серроне потерпел четвертое поражение подряд.

В главном бою американцы Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи сразятся за титул временного чемпиона организации в легком весе. В данный момент пояс принадлежит россиянину Хабибу Нурмагомедову.

"Победитель боя встретится с Хабибом, это точно", - заявил президент UFC Дэйна Уайт во время онлайн-конференции.