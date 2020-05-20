Полузащитник «Милана» заинтересовал «Манчестер Сити»

Центральный полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер попал в сферу трансферных интересов «Манчестер Сити». Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru", сообщает Footmercato.

По информации источника, также в трансфере 22-летнего алжирского футболиста заинтересован парижский «ПСЖ», однако итальянский клуб отклонил предложение, которое сделали французы. При этом «ПСЖ» не намерен сдаваться и собирается предпринять еще одну попытку подписать Беннасера.

В сезоне-2019/20 хавбек провел за «Милан» 23 матча во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.