Полузащитник «Милана» заинтересовал «Манчестер Сити»
Центральный полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер попал в сферу трансферных интересов «Манчестер Сити». Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru", сообщает Footmercato.
По информации источника, также в трансфере 22-летнего алжирского футболиста заинтересован парижский «ПСЖ», однако итальянский клуб отклонил предложение, которое сделали французы. При этом «ПСЖ» не намерен сдаваться и собирается предпринять еще одну попытку подписать Беннасера.
В сезоне-2019/20 хавбек провел за «Милан» 23 матча во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Мы - ответственная страна, уважаем себя, сохраняем достоинство, уважаем партнеров
Президент Ильхам Алиев: Каждый должен беречь себя и близких, осознавать свою ответственность и соблюдать дисциплину
Президент Ильхам Алиев: Надеюсь, что, максимум в течение двух лет государство обеспечит домами все семьи шехидов
Президент Ильхам Алиев: В предстоящие годы Азербайджан еще более упрочит лидирующие позиции в области информационно-коммуникационных технологий
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан сегодня является лидирующим государством в СНГ по покупательной способности минимальной пенсии
Президент Ильхам Алиев: Люди, которые в будущем будут управлять Азербайджаном, - это сегодняшняя молодежь
Президент Ильхам Алиев: Начало функционирования центров DOST – наглядное проявление работы, проводимой в социальной сфере, осуществляемых реформ
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является страной, пользующейся огромным уважением и обладающей высоким имиджем в мировом масштабе - Интервью Азербайджанскому телевидению
Министр экономики Микаил Джаббаров принял участие в заседании Региональной группы Всемирного экономического форума (ФОТО)
Вышел в свет первый трейлер фильма "Сугра и сыновья" совместного производства Baku Media Center и Buta Film (ВИДЕО)
Письма граждан: Господин Президент, мы признательны Вам за неустанную работу во имя благополучия народа
Президент Ильхам Алиев утвердил Протокол об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции
В Азербайджане выявлен 131 новый случай инфицирования коронавирусом, излечились 143, скончался один человек – Оперативный штаб
Президент Ильхам Алиев утвердил Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Туркменистаном в сфере земельного кадастра
Утвержден Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Туркменистаном в сфере регистрации прав на недвижимость - Указ
Президент Ильхам Алиев утвердил Соглашение о сотрудничестве между Азербайджаном и Туркменистаном в сфере миграции
Утвержден Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Туркменистаном в сфере государственного имущества - Указ
Имамеддин Гулиев: Вероятна возможность реализации массовых проектов в рамках "Года Волонтеров" посредством онлайн-платформ
Определился новый состав Республиканской комиссии по международной гуманитарной помощи Азербайджана - Распоряжение
В Азербайджане лица, не вернувшие добровольно избыточную часть адресной соцпомощи, предстанут перед судом
Азай Гулиев: Армения демонстрирует двуличие, проводя т.н. «инаугурацию» главы структуры, которую сама не признает