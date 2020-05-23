Наставник «Барселоны» хочет тренировать Неймара

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен рассказал о желании тренировать бразильского нападающего Неймара. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru", сообщает BeIn Sports.

Бразилец выступает во французском «ПСЖ», куда перешел из каталонского клуба в 2017 году. При этом СМИ сообщали о желании Неймара покинуть парижский клуб и вернуться в «Барселону».

«Конечно, я был бы очень рад, если бы смог тренировать Неймара. Абсолютно. Он игрок исключительного уровня, никто не может сомневаться в этом», — заявил специалист.