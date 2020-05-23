Приостановленный из-за пандемии коронавируса чемпионат Португалии по футболу официально возобновится 3 июня. Об этом сообщает пресс-служба лиги, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Турнир был приостановлен в марте. Команды до перерыва провели 24 тура. Первый после возобновления тур чемпионата продлится с 3 по 7 июня. Стартовые матчи пройдут между "Портимоненсе" и "Жил Висенте", "Фамаликан" и "Порту".

В турнирной таблице лидирует "Порту", набравший 60 очков. Второе место занимает "Бенфика" (59 очков). На третьей строчке идет "Брага" (46).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились около 5,1 млн человек, свыше 327 тыс. умерли. В Португалии зафиксировано более 30 тыс. случаев инфицирования, умерли более 1,2 тыс. человек.