Зидан нарушил правила самоизоляции
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан нарушил правила самоизоляции. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru", сообщает Sport.es.
По информации издания, специалист был замечен в деревне на окраине испанской столицы, где он приобрел дом около года назад. Отмечается, что жителям Мадрида запрещено покидать город без особой причины.
Главному тренеру «Реала» грозит штраф в €1 тыс.
23 мая правительство Испании разрешило возобновить чемпионат страны по футболу с 8 июня, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. По последним данным, от COVID-19 скончались более 345 тыс. человек, 2,2 млн выздоровели. Общее число заболевших превысило 5,4 млн.
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