Главный тренер "Лейпцига" Нагельсман отметил самоотверженность игроков в матче с "Майнцем"

Главный тренер германского клуба "Лейпциг" Юлиан Нагельсман выделил самоотверженность футболистов своей команды в победной игре с "Майнцем". Комментарий тренера приводит пресс-служба "Лейпцига", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В воскресенье в матче 27-го тура чемпионата Германии "Лейпциг" одержал гостевую победу над "Майнцем" со счетом 5:0. К 36-й минуте гости вели с разницей в три мяча.

"Сегодня мы довольно быстро добились результата, мы показали очень уверенную игру против "Майнца". Хотя мне понравился не только результат, но и качество игры, - отметил 32-летний специалист. - Я, например, говорю о действиях Лукаса Клостермана на 90-й минуте встречи, который оборонялся до конца даже при счете 5:0. Именно такую самоотверженность я хочу видеть от моей команды".

Матч первого круга завершился победой подопечных Нагельсмана со счетом 8:0, в обеих встречах форвард Тимо Вернер отметился хет-триком. "Вернер теперь умеет не только смещаться на фланг, но и действовать на позиции "десятки". Учитывая его скорость, он становится еще более вариативным на поле и опасным для соперников", - добавил Нагельсман.

"Лейпциг" после 27 туров идет на третьем месте турнирной таблицы, набрав 54 очка. В следующем туре подопечные Нагельсмана 27 мая примут берлинскую "Герту".