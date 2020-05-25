Игрок сборной Азербайджана по футболу в Германии посвятил гол спасителю (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Германии прошел 27-й тур второй Бундеслиги и второй матч после возобновления чемпионата в связи с пандемией коронавируса. Тур запомнился интересным моментом, связанным с полузащитником сборной Азербайджана по футболу и немецкого клуба "Эрцгебирге Ауэ" Дмитрием Назаровым, сообщает Trend Life со ссылкой на немецкие СМИ.

В матче с "Нюрнбергом" (1:1) Дмитрий Назаров посвятил гол водителю клуба Томасу Ромейке. Дело в том, что во время поездки в Нюрнберг автобус с игроками "Эрцгебирге Ауэ" попал в ДТП, столкнувшись с автомобилем марки BMW. И только своевременная реакция водителя позволила предотвратить трагедию. Осколки легкового автомобиля попали в салон автобуса, но никто из игроков серьёзно не пострадал.

После забитого гола Дмитрий Назаров подбежал к скамейке запасных своей команды и обнял Томаса Ремейке, разделив с ними свою радость и таким образом выразив свою благодарность. Однако, футболист нарушил рекомендации Бундеслиги, которая в связи с продолжающейся пандемией коронавируса попросила игроков отмечать празднование голов с соблюдением правил социальной дистанции.

"Я надеюсь, что руководство Бундеслиги закроет глаза на это празднование. Томас спас наши жизни. Если бы не его молниеносная реакция, все могло сложиться совершенно иначе. Поэтому, забив гол, я сразу побежал к нему. Также выражаю надежду на то, что все поймут мой этот шаг. Надо проявить немного человечности. Снимаю шляпу перед всеми, кто, несмотря на ДТП, вышел играть на следующий день", - прокомментировал ситуацию футболист.

Отметим, что Дмитрий Назаров забивает во втором матче подряд после возобновления второй Бундеслиги. В настоящее время "Эрцгебирге Ауэ" с 38-ми очками идет пятым в турнирной гонке.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)