УЕФА присоединился к акции против расизма
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял участие в акции против расизма, передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru".
В американских городах продолжаются протесты из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб от рук полицейского во время задержания 25 мая в Миннеаполисе. 2 июня участники акции солидарности публикуют на своих страницах в соцсетях черный фон вместо фото.
«Скажи нет расизму. Вместе мы сильнее», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.
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