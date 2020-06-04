Футболист "Лейпцига" Вернер может перейти в "Челси"

Нападающий немецкого футбольного клуба "Лейпциг" Тимо Вернер близок к переходу в английский "Челси", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации источника, "Челси" готов предложить 24-летнему немецкому форварду соглашение с зарплатой в размере €10 млн за сезон. Трансфер может состояться летом, английский клуб заплатит за Вернера €60 млн, прописанных в контракте игрока в качестве суммы отступных.

Ранее журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира утверждал, что Вернер близок к подписанию соглашения с английским "Ливерпулем". По его словам, именно клуб из Ливерпуля является приоритетным вариантом для Вернера.

Вернер выступает за "Лейпциг" с 2016 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €64 млн. В текущем сезоне он провел 40 матчей, забив 31 гол и отдав 12 голевых передач. За сборную Германии Вернер провел 29 матчей, отличившись 11 раз. В 2017 году в составе немецкой команды он завоевал Кубок конфедераций.