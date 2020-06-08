Джодж Рассел стал победителем виртуального Гран-при Азербайджана "Формулы-1"
БАКУ /Trend/ - Пилот команды Williams Джордж Рассел стал победителем виртуального Гран-при Азербайджана "Формулы-1", сообщает Trend со ссылкой на сайт "Формулы-1".
Вторым гонку завершил пилот Red Bull Алекс Альбон, а третьим пилот Mercedes Эстебан Гутьеррес.
Первые 10 мест в виртуальном Гран-при Азербайджана:
1. Джордж Рассел (Williams)
2. Алекс Альбон (Red Bull)
3. Эстебан Гутьеррес (Mercedes)
4. Ландо Норрис (McLaren)
5. Оскар Пиастри (Renault)
6. Пьетро Фиттипальди (Haas)
7. Николас Латифи (Williams)
8. Бенжамин Дали (McLaren)
9. Энтони Дэвидсон (Mercedes)
10. Джимми Бродбент (Racing Point)
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