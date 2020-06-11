Клуб НХЛ "Вашингтон" возобновит тренировки 11 июня

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" возобновит тренировочный процесс 11 июня. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает пресс-служба команды.

Тренировки будут проходить на добровольной основе, игроков распределят на небольшие группы. Отмечается, что при возобновлении тренировочного процесса будут соблюдены все пункты разработанного НХЛ медицинского протокола. На арене не смогут находиться журналисты и обслуживающий персонал.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. 26 мая комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии. "Вашингтон" завершил "регулярку" на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 90 очков в 69 матчах.