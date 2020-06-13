Матчи чемпионата Италии начнутся с минуты молчания в память о жертвах COVID-19

Первые матчи после возобновления чемпионата Италии по футболу, а также полуфиналы и финал кубка страны начнутся с минуты молчания в память о жертвах пандемии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает пресс-служба Итальянской федерации футбола (FIGC).

Также с минуты молчания начнутся матчи низших лиг итальянского чемпионата.

Чемпионат Италии возобновится 20 июня. Турнирную таблицу возглавляет туринский "Ювентус", на счету которого 63 очка после 26 игр, вторым идет римский "Лацио" (62 очка в 26 матчах), третьим - миланский "Интер" (54 очка после 25 встреч). Ранее клубы возобновили командные тренировки. Позднее в пятницу пройдет второй матч полуфинала кубка между "Ювентусом" и "Миланом".