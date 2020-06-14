Тиаго Силва может продолжить карьеру в «Эвертоне»
Бразильский защитник французского «Пари Сен-Жермен» Тиаго Силва может продолжить карьеру в «Эвертоне». Об этом сообщает журналист Николо Скира в Twitter, передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru".
По информации источника, 35-летний защитник может заключить трудовое соглашение с мерсисайдским клубом по окончании нынешнего контракта с «ПСЖ», который истекает 30 июня.
Отметим, что решающим фактором в переговорах может стать интерес главного тренера «ирисок» Карло Анчелотти, знакомого с Силвой по совместной работе в Париже.
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