Бразильский защитник французского «Пари Сен-Жермен» Тиаго Силва может продолжить карьеру в «Эвертоне». Об этом сообщает журналист Николо Скира в Twitter, передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru".

По информации источника, 35-летний защитник может заключить трудовое соглашение с мерсисайдским клубом по окончании нынешнего контракта с «ПСЖ», который истекает 30 июня.

Отметим, что решающим фактором в переговорах может стать интерес главного тренера «ирисок» Карло Анчелотти, знакомого с Силвой по совместной работе в Париже.