Салах прокомментировал разгромную победу «Ливерпуля» в матче АПЛ

Египетский нападающий Мохаммед Салах прокомментировал разгромную победу «Ливерпуля» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) над лондонским «Кристал Пэлас». Об этом, как передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает «Би-би-си».

По его словам, с момента прихода в стан мерсисайдского клуба, он мечтал о победе в национальном чемпионате.

«Здорово победить вот так, мы продемонстрировали потрясающую игру. Все футболисты мотивированы показать отличный футбол и поскорее выиграть чемпионский трофей.

У меня прекрасные ощущения, мы как никогда близки к титулу, который не выигрывали уже много лет», — сказал Салах.