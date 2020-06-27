Футболист "Баварии" Левандовский признан лучшим игроком сезона чемпионата Германии

Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский признан лучшим игроком чемпионата Германии по футболу. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу лиги.

16 июня "Бавария" досрочно выиграла титул чемпиона Германии по футболу восьмой раз подряд. Команда из Мюнхена гарантировала себе титул за два тура до окончания первенства, обыграв в гостях бременский "Вердер" со счетом 1:0.

Левандовский в текущем сезоне первенства, которое завершится в субботу, забил 33 мяча и отдал четыре результативные передачи, он занимает первое месте в списке бомбардиров чемпионата.

Второе место в списке лучших игроков сезона занял английский полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо (17 голов + 16 передач), третьим стал нападающий леверкузенского "Байера" Кай Хаверц (12 голов + шесть передач).