"Милан" обыграл "Рому" в матче чемпионата Италии
"Милан" победил "Рому" со счетом 2:0 в домашнем матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Первый гол в матче забил нападающий хозяев Анте Ребич на 78-й минуте. Для хорватского форварда этот гол стал восьмым в итальянском чемпионате. На 88-й минуте полузащитник "Милана" Хакан Чалханоглу реализовал пенальти.
"Милан" взял реванш за поражение в первом круге турнира - в девятом туре чемпионата "Рома" дома победила со счетом 2:1.
"Милан" занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 42 очка после 28 игр, "Рома" располагается на пятой позиции, имея на счету 48 очков после 28 матчей. В следующем туре "Милан" 1 июля в гостях сыграет со СПАЛом, "Рома" 2 июля дома примет "Удинезе".
Лента новостей
Raiffeisen Bank International играет связующую роль между азербайджанскими фининститутами и мировой экономикой
Фикрет Садыхов: Поддержка инициативы Президента Ильхама Алиева 130 государствами мира вновь подтвердила его высокий авторитет в системе международных отношений
В Азербайджане выявлено 534 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 307, скончались 5 человек - Оперативный штаб
Кенуль Нуруллаева: Мир поддержал инициативу Президента Ильхама Алиева направленную на спасение человечества
Руфиз Гонагов: Проведение специальной сессии Генассамблеи ООН против COVID-19 является одним из показателей лидерства и видения главы Азербайджана в глобальном масштабе
Принятие к исполнению предложения Президента Азербайджана в ООН напрямую связано с сильной позицией и значимостью нашей страны в мировом сообществе
Георгий Гахария: Соглашение об ассоциации является основой для нашей страны, на которой строится европейское будущее Грузии
Хикмет Бабаоглу: Предложение Президента Ильхама Алиева о проведении специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН получило большую поддержку