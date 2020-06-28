"Милан" обыграл "Рому" в матче чемпионата Италии

"Милан" победил "Рому" со счетом 2:0 в домашнем матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Первый гол в матче забил нападающий хозяев Анте Ребич на 78-й минуте. Для хорватского форварда этот гол стал восьмым в итальянском чемпионате. На 88-й минуте полузащитник "Милана" Хакан Чалханоглу реализовал пенальти.

"Милан" взял реванш за поражение в первом круге турнира - в девятом туре чемпионата "Рома" дома победила со счетом 2:1.

"Милан" занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 42 очка после 28 игр, "Рома" располагается на пятой позиции, имея на счету 48 очков после 28 матчей. В следующем туре "Милан" 1 июля в гостях сыграет со СПАЛом, "Рома" 2 июля дома примет "Удинезе".