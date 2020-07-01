"Барселона" и "Атлетико" сыграли вничью в матче чемпионата Испании по футболу

Футболисты "Барселоны" сыграли вничью с мадридским "Атлетико" со счетом 2:2 в матче 33-го тура чемпионата Испании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе "Барселоны" гол с пенальти забил Лионель Месси (50-я минута), на 11-й минуте нападающий "Атлетико" Диего Коста забил мяч в свои ворота. У "Атлетико" дубль оформил Сауль (19-я и 62-я минуты), оба мяча он забил с пенальти.

Первый удар с одиннадцатиметровой отметки у "Атлетико" нанес Коста, испанец не сумел переиграть вратаря "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена. Однако арбитр встречи зафиксировал нарушение правил со стороны немецкого голкипера, который раньше времени покинул линию ворот. При повторном исполнении пенальти Сауль сумел переиграть тер Штегена.

Месси забил 700-й гол в карьере (630 раз ему удалось отличиться за "Барселону" во всех турнирах, еще 70 голов он забил в составе сборной Аргентины без учета двух мячей на Олимпийских играх в 2008 году и голов за юношеские сборные). Месси забил 32 гола "Атлетико" в 41 матче во всех соревнованиях, больше аргентинец забивал только "Севилье" (37 мячей в 39 играх). Ворота мадридского "Реала" Месси поражал 26 раз в 43 встречах.

"Барселона" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 70 очков. "Атлетико" идет третьим, имея в активе 59 очков. Лидирует мадридский "Реал", который набрал 71 очко, при этом у подопечных Зинедина Зидана есть матч в запасе. В следующем туре "Барселона" 5 июля в гостях сыграет с "Вильярреалом", а "Атлетико" двумя днями ранее дома примет "Мальорку".

Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.