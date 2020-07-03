"Реал" победил "Хетафе" в матче чемпионата Испании по футболу

Спорт 3 июля 2020 03:01 (UTC+04:00)
"Реал" победил "Хетафе" в матче чемпионата Испании по футболу

Мадридский "Реал" на своем поле обыграл "Хетафе" в мачте 33-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Единственный мяч в игре забил Серхио Рамос. Защитник отличился с пенальти на 79-й минуте.

"Реал" одержал шестую победу подряд в национальном первенстве и продолжает лидировать в турнирной таблице. Клуб набрал 74 очка и опережает идущую второй "Барселону" на четыре очка. "Хетафе" располагается на шестом месте, имея в активе 52 очка.

В следующем туре подопечные Зинедина Зидана 5 июля на выезде сыграют с "Атлетиком". "Хетафе" в этот же день в гостях встретится с "Осасуной".

Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.

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