Скончался 22-летний чемпион мира, азербайджанский борец Руфат Гюльалиев (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Вчера вечером после резкого ухудшения состояния здоровья скончался 22-летний азербайджанский спортсмен, борец и мастер по зорхана, чемпион мира, Европы и IV Игр Исламской солидарности Руфат Гюльалиев, сообщили Trend Life из близкого окружении спортсмена. Причины смерти выясняются.

Руфат Гюльалиев родился 8 августа 1998 года, родом из Лачинского района Азербайджана. Выпускник Азербайджанской государственной академии физкультуры и спорта.

Allah rəhmət eləsin

(Автор: Вугар Иманов)