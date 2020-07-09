«Барселона» оказалась сильнее «Эспаньола» в каталонском дерби

В матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» оказалась сильнее «Эспаньола», передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Встреча прошла в столице Каталонии на стадионе «Камп Ноу» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0.

В составе победителей единственный гол на свой лицевой счет оформил уругвайский нападающий Луис Суарес.

Отметим, что обе команды заканчивали матч вдесятером. На удаление Фати гости ответили красной карточкой Лосано.

После этой победы подопечные Кике Сетьена набрали 76 очков и закрепились на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги.