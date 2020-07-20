«Эвертон» на выезде обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Встреча прошла в понедельник, 20 июля, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. На старте второго тайма забитым мячом в составе «ирисок» отметился бразильский полузащитник Ришарлисон.

«Эвертон» прервал четырехматчевую серию без побед в АПЛ, набрал 49 очков и вышел на 11-е место в чемпионате. В активе «Шеффилда» 54 очка, клуб находится на восьмой позиции.

В следующем туре «Эвертон» 26 июля на своем поле примет «Борнмут». «Шеффилд Юнайтед» в тот же день сыграет с «Саутгемптоном».