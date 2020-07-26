Гимн Азербайджана звучит в Ереване – как азербайджанцы побеждали армян (ВИДЕО)
БАКУ /Trend Life/ - Федерация дзюдо Азербайджана представила видеоролик "ZƏFƏR BİZİMLƏDİR!" (Победа с нами) о победах наших дзюдоистов над армянскими соперниками в ходе различных международных соревнований, сообщает Trend Life.
В видеоролике представлены победы Рустама Оруджева, Гидаята Гейдарова и другие кадры. И, конечно же, победа Эльмара Гасымова на чемпионате Европы 2009 года в Ереване, когда был поднят флаг Азербайджана и прозвучал Государственный гимн нашей страны.
"Я очень рад, что флаг Азербайджана был поднят во вражеской стране и прозвучал наш гимн. Я верил в то, что стану чемпионом. Когда звучал гимн, я смотрел на окружающих и видел, что многие встали", - сказал
(Автор: Вугар Иманов)
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