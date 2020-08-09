Ферстаппен выиграл Гран-при 70-летия "Формулы-1"

Спорт 9 августа 2020 21:30 (UTC+04:00)
Ферстаппен выиграл Гран-при 70-летия "Формулы-1"

Нидерландец Макс Ферстаппен из команды Red Bull стал победителем Гран-при 70-летия, пятого этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1", прошедшем на автодроме "Сильверстоун" в Великобритании, передате Trend со ссылкой на Интерфакс.

Шестикратный и действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон (Mercedes) финишировал вторым, третьим стал его партнер по команде финн Валттери Боттас.

Из-за пандемии коронавируса чемпионат "Формулы-1" в 2020 году стартовал лишь в июле.

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